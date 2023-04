8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota?

Dolnośląskie zamki mogą zaskoczyć. Wybraliśmy 8 najbardziej niesamowitych

Szukacie pomysły na pełen wrażeń weekend na Dolnym Śląsku? Kochacie zabytki, fascynują Was niezwykłe opowieści z dawnych lat i nie boicie się wchodzić do miejsc, o których mówi się, że są nawiedzone? Jeśli tak, mamy dla Was perfekcyjne połączenie: 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnego Śląska.

Niektóre z nich są nawiedzone, w niektórych podobno ukryto skarby, jeszcze inne skrywają sekrety, których nikt by się nie spodziewał, a są i takie, które łączą wszystkie te cechy.

Zapraszamy do galerii najbardziej niesamowitych zamków Dolnośląskiego. Zajrzeliśmy w różne zakątki województwa i wyszperaliśmy dla Was różnorodne twierdze, zamki i pałace – na pewno znajdziecie jakiś, który szczególnie Was zafascynuje.