8 marca. Kobiety służą w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA] Janusz Gajdamowicz

8 marca to okazja aby przypomnieć, że w 16 DBOT służą także kobiety. Jedna czwarta brygady to Panie, które w swoim prywatnym życiu reprezentują bardzo wiele różnych grup zawodowych i wykonują na co dzień zarówno prace fizyczne jak i umysłowe.