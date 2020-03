Do zdarzenia doszło ok. godz. 18 na przystanku MPK przy ul. Curie-Skłodowskiej, w pobliżu Ronda Reagana. Służby ratunkowe zostały wezwane do starszej kobiety, która źle się poczuła.

Niestety, 70-kilkuletniej kobiety nie udało się uratować. Lekarz, który stwierdził zgon, uznał że stało się to z przyczyn naturalnych – mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.