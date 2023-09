7 najciekawszych miejsc w Estonii. Co zwiedzić w tym niezwykłym kraju zanim przybędą tam tłumy? Patrycja Seklecka

Estonia to kraj, którego uroda wciąż umyka uwadze większości turystów – co oznacza, że to wymarzony kierunek na podróż dla tych, którzy nie przepadają za tłumami. Przygotowaliśmy dla was listę 7 najciekawszych miejsc w Estonii (wyłączając Tallinn) – co warto zwiedzić w tym nadbałtyckim państwie, zanim przybędą tam tłumy?