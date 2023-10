7 miejsc, które warto zobaczyć w Dolnej Saksonii. Niezwykłe atrakcje na city break w Niemczech

Odkryj najlepsze atrakcje Dolnej Saksonii

Wycieczki do Niemiec są dość popularne wśród polskich turystów, m.in. ze względu na bliskie położenie obu krajów. Coraz więcej rodaków decyduje się na podróż za zachodnią granicę, by odkrywać tamtejsze zabytki i przyrodnicze atrakcje. Dziś przyjrzymy się Dolnej Saksonii – co warto tam zwiedzić? Wśród obiektów wymienionych w poniższej galerii znajdziecie m.in.: