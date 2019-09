6 Urodziny w Grey Music Club już 13 września! KONKURS! Mamy dla Was wejściówki!

W drugi dzień 6 Urodzin Grey'a uczestnicy imprezy świętować będzą z marką Moët & Chandon oraz ze znakomitym paryskim artystą - Michael Canitrot . Michael to twórca rozpoznawalnej na całym świecie klubowej marki, jaką bez wątpienia są imprezy pod hasłem "So Happy In Paris". Odniosły one niebawały sukces w najlepszych paryskich klubach, a Michael stał się międzynarodową gwiazdą, obecnie wykonując ponad 100 koncertów rocznie na całym świecie, od Paryża po Barcelonę, Miami i Tokio. W tym roku objął rezydenturę w klubie Lio na Ibizie.

KONKURS!

Mamy dla Was trzy zaproszenia na sobotnią imprezę! Napisz dlaczego to Ty chciałbyś je wygrać i kogo zabrałbyś ze sobą?!

Odpowiedzi wysyłajcie na adres natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl wpisując w temacie KONKURS - GREY MUSIC CLUB.

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową do czwartku do 12:00, bilety będą do odebrania osobiście w Redakcji we Wrocławiu przy ul. św. Antoniego 2/4 w godzinach od 9:00 do 16:00.