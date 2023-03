6 niebanalnych pomysłów na weekend. Krokusy w Górzyńcu, Chatka Górzystów i droga krzyżowa w środku lasu

Jeśli znudziły się wam już wszystkie znane miejscówki, to nasze propozycje na spędzenie pierwszego wiosennego weekendu w tym roku powinny wielu wpaść w oko. Do wyboru zostawiamy wam Chatkę Górzystów, krokusy w Karkonoszach oraz unikalną drogę krzyżową w środku lasu >>>

Jeśli znudziły się wam już wszystkie znane miejscówki, to nasze propozycje na spędzenie pierwszego wiosennego weekendu w tym roku powinny wielu wpaść w oko. Do wyboru zostawiamy wam Chatkę Górzystów, krokusy w Karkonoszach oraz unikalną drogę krzyżową w środku lasu.

Gdzie spędzić pierwszy weekend wiosny 2023? Podpowiadamy

Karkonosze i Izery nadają się idealnie na piesze wędrówki i co najważniejsze wcale nie trzeba wspinać się na szczyty, żeby podziwiać przyrodę i korzystać z jej drogocennych walorów. Atrakcje, które przygotowaliśmy nie są najpopularniejsze, ale powinny zaspokoić gusta najbardziej wybrednych turystów.

Krokusy w Górzyńcu. Czy już kwitną?

Nie ma chyba bardziej popularnych krokusów w Polsce niż te, które kwitną w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Internauci, co roku prześcigają się w ilości zdjęć, które publikują w sieci, a sama atrakcja nie traci na popularności. Na Dolnym Śląsku również istnieje miejsce, gdzie rośnie szafran spiski, choć niewiele osób o tym wie. Rezerwat przyrody, który utworzono w 1962 roku mieści się w Górach Izerskich, na północnym zboczu Grzbietu Wysokiego i nawet dziś, po ponad 40 latach niełatwo tam trafić. Na powierzchni 3,90 ha kwitnie około 1000 fioletowych roślin. Pierwsze z nich pojawiają się w drugiej połowie marca.

Kaplica na wzgórzu św. Anny w Proszówce

Niewielka kapliczka widoczna jest przy skręcie na Świeradów z drogi na Jelenią Górę. Obiekt położony jest na Wzgórzu Świętej Anny (423 m n.p.m) i zapewnia niewiarygodny widok na Izery. Kaplica św. Leopolda została wybudowana dla ukochanej przez Krzysztofa Leopolda von Schaffgotscha. W posiadaniu szlacheckiej rodziny była do końca wojny. Później ją zdewastowano oraz rozkradziono. Dziś jest odremontowana i odbywają się w niej niektóre msze i nabożeństwa. To miejsce nie tylko dla zakochanych, choć im na pewno będzie sprzyjać. Warta odwiedzenia, jeśli wybieracie się w stronę Świeradowa-Zdroju. Na szczycie jest miejsce na rozpalenie ogniska, a po drodze można odwiedzić hodowlę alpak. Justyna Orlik

Antoniów. Wioska domów przysłupowych i widoków zapierających dech w piersiach

To jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Dolnego Śląska. Przypomina odnowiony skansen, w którym perełka architektoniczna goni kolejną perełkę. Antoniów położony jest w gminie Stara Kamienica skąd roztacza się piękny widok na górskie zbocza. Antoniów przez stulecia należał, podobnie jak Proszówka, do rodziny Schaffgotschów. Dziś zamieszkiwany jest przez, m.in. obywateli Holandii i Niemiec oraz polskich artystów. Wspólnie dbają o dziedzictwo Górnych Łużyc, czyli o domy przysłupowe. Jest ich w całej wsi kilkanaście. Niektóre zostały wpisane do rejestru zabytków.

Jak dojechać do Antoniowa? Mapa dojazdu

Wioska położona jest nieopodal Chromca i Kwieciszowic. Można do niej dojechać od strony Jeleniej Góry lub Gryfowa.

Chatka Górzystów i schronisko Orle w Izerach

To tu znajduje się Park Ciemnego Nieba, skąd można podziwiać gwiazdy gołym okiem oraz dwa schroniska, do których trzeba dotrzeć na piechotę. W jednym z nich - Chatce Górzystów - serwowane są najlepsze naleśniki na Dolnym Śląsku w wersji na słodko i na słono. Hala Izerska znana jest również ze swojego unikalnego mikroklimatu. Rekordowa temperatura zimą sięgnęła tutaj -45 stopni Celsjusza. Bywa, ze nawet i latem temperatura schodzi w tym miejscu poniżej zera. Z czego to wynika? Teren z każdej stron otoczony jest przez góry, co sprawia, że słonce ma dużo trudniej, żeby przebić się przez wierzchołki szczytów i ocieplić zimne atlantyckie powietrze. Chatka Górzystów to pozostałość po nieistniejącej już wiosce, w której mieszkało przed wojna ponad 40 rodzin. Dziś funkcjonuje tu schronisko, gdzie można zjeść puchate naleśniki z jagodami, o których głośno jest nie tylko na Dolnym Śląsku. Justyna Orlik Chatka Górzystów to jeden z domów, który pozostał po nieistniejącej już wsi Gross-Iser. Jej mieszkańcy zostali wysiedleni po zakończeniu II wojny światowej. Przed 1945 roku funkcjonowały tu dwie szkoły, remiza, gospoda oraz ponad 40 domów mieszkalnych.

Perła Zachodu nad Jeziorem Modrym koło Jeleniej Góry

Wyjątkowa budowla z charakterystyczną wieżyczką leży w przepięknym otoczeniu. Można dojść do niej oznakowaną ścieżką z Jeleniej Góry lub dojechać samochodem. Do dziś w tym miejscu działa schronisko PTTK. Pierwotnie była to gospoda Turmsteinbaude zbudowana nad Jeziorem Modrym. Prowadzi do niego stalowy most wybudowany w latach 1925-1927, który umożliwia dotarcie na drugi brzeg.

Droga krzyżowa w środku lasu nieopodal Lubomierza

Do Wielkanocy zostało już tylko kilkanaście dni. Droga krzyżowa to nabożeństwo, które ja poprzedza i polega na symbolicznym odtworzeniu drogi, jaką pokonał Chrystus od skazania po złożenie go w grobie. W tym roku droga krzyżowa odbędzie się 5 kwietnia i tradycyjnie również w lesie nieopodal Lubomierza. Nietypowy obiekt powstał na początku ubiegłego stulecia i został odremontowany z inicjatywy mieszkańców. Nieopodal niej znajduje się kapliczka p.w. Świętej Trójcy.

Jesteście ciekawi jak wszystkie osobliwości wyglądają na zdjęciach? Zobaczcie nasze propozycje.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!