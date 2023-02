6 górskich miejscowości na Dolnym Śląsku. Czeka tu na was nie tylko zimowe szaleństwo [ATRAKCJE]

Karpacz Ski Arena to największa stacja narciarska pod Śnieżką

Karpacz to nie tylko raj dla narciarzy. Kościół Wang, papugarnia oraz Karkonoskie Tajemnice

Dolny Śląsk zachwyca i to nie od dziś. Turyści z całej Polski chętnie wybierają ten region na spędzenie ferii czy wakacji, bo ma naprawdę wiele do zaoferowania. Czego możemy spodziewać się po najlepszych górskich kurortach na Dolnym Śląsku?

Świeradów Zdrój i jego renesans. Izery na wyciągnięcie ręki i wyjątkowy deptak

Świeradów Zdrój jeszcze do niedawna słynął głównie z odwiedzin niemieckich kuracjuszy, którzy rezerwowali miejsca w uzdrowiskowych. W ciągu ostatnich kilku lat zmienia się trend, ale powstają też nowe atrakcje, które odpowiadają na zapotrzebowanie rodzin z dziećmi. Co trzeba zobaczyć w Świeradowie?

Sky Walk atrakcja dla dużych i małych. Cennik 2023

Sky Walk to ogromna platforma widokowa, u której szczytu znajduje się przeszklony taras. Wieża liczy 62 metry wysokości, a w trakcie spaceru pokonujemy 850 m. po wijącej się drewnianej kładce. Z góry można podziwiać szczyty oraz górską miejscowość.

Makieta kolejowa w Stacji Kultura w Świeradowie Zdroju. Darmowa atrakcja

Fani Kolejkowa powinni być zachwyceni. W dawnym budynku dworca PKP zainstalowano ogromną makietę, której długość wynosi ponad 100 m. Umieszczono na niej 5 lokomotyw, 2 wagony motorowe, 28 wagonów, 40 zwrotnic, ok. 600 drzewek i krzewów oraz 200 figurek przedstawiających ludzi i zwierzęta w różnych sytuacjach. To wierna kopia nieistniejącej już linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój – Świeradów Nadleśnictwo. Makietę można zobaczyć bezpłatnie.

Wodospad Kwisa nie tylko dla morsów

To sztucznie utworzony wodospad, który położony jest w niezwykle malowniczym miejscu, w dolinie rzeki Kwisa. Zimą jest chętnie odwiedzany przez morsy, bo łatwo do niego wejść oraz wyjść z wody. Przy zejściu została ustawiona drewniana wiata z ławeczkami. Na miejscu znajduje się również bezpłatny parking. Miejsce nie jest oblegane przez turystów, co umożliwia komfortowe zwiedzanie. W najbliższej okolicy znajduje się jeszcze wodospad Poidło.