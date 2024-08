53-letni Tadeusz Mikołajek wędrował po Dolnym Śląsku i zaginął. Widziałeś go ostatnio? Elżbieta Węgrzyn

Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy poszukują zaginionego 53-letniego Tadeusza Mikołajka. Mężczyzna ostatni raz widziany był pod koniec czerwca tego roku. Od tej pory nie wiadomo co się z nim dzieje. Mężczyzna miał swój sposób na życie i choć nie utrzymywał kontaktu z rodziną, to był przez nią widywany. Teraz nie ma go od tygodni...