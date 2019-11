500 zł mandatu za nietrzymanie rąk na kierownicy. Nowe prawo drogowe od czwartku (7.11.2019)

KONTROLA TRZEŹWOŚCI Od 7 listopada policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierowców bez zbędnych formalności. Funkcjonariusz nie będzie musiał się przedstawiać, aby kontrola trwała jak najkrócej. Oczywiście, każdy kierowca będzie mógł poprosić go o pokazanie legitymacji służbowej.

Kolejne zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. policja oraz inne służby mundurowe, które posiadają uprawnienia do kontroli kierowców samochodów i motocykli, zyskają uprawnienia do kontroli przebiegu pojazdów. Kierowca będzie miał obowiązek umożliwić policjantowi wgląd w obecny stan przebiegu pojazdu: otworzyć drzwi auta i pozwolić zajrzeć mundurowemu do wnętrza.