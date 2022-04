49. Jarmark Staroci już w ten weekend (23-24.04) w Jeleniej Górze. Pojawią się wystawcy z całej Polski z rękodziełem, antykami i bibelotami Justyna Orlik

Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Wystawcy z Polski, Czech i Niemiec zajmą też miejsca przy bocznych uliczkach rynku. Zwiedzający będą mogli kupić różności w godz. od 9.00 do 18.00. Zobaczcie, co będzie się działo i jak to wyglądało w poprzednich edycjach!