4000 zabytków, a turyści przyjeżdżają do Goerlitz z całego świata. Odwiedź niemieckiego brata Zgorzelca

Oto najpiękniejsze miasto Saksonii i najpiękniejsza część Zgorzelca. Goerlitz zachwyca!

To niezwykłe miejsce, gdzie niemieckie i polskie miasta przenikają się. Będą w Goerlitz nie sposób przejść do Zgorzelca, a będąc w Zgorzelcu nie sposób wejść do Goerlitz. Wtedy przepadłeś! Różnorodność styli architektonicznych, mnogość zabytków i niezwykły czar tego miejsca hipnotyzują. To jedno z najpiękniejszych miast w Saksonii oraz całych Niemczech.

Pierwsze wzmianki o mieście nad Nysą Łużycką pojawiły się już w 1071 roku. Wtedy nazywane było Goreliz. Dalej nazwa zmieniała się wielokrotnie, a rozwój odbywał się po obu stronach Nysy Łużyckiej. Do 1945 obecnie polski Zgorzelec stanowił przedmieście Goerlitz. Na początku maja 1945, Niemcy zniszczyli Most Staromiejski, który łączył dwie strony Nysy Łużyckiej. Tak losy jednego miasta zostały podzielone, a niemieckie Goerlitz i polski Zgorzelec musiały radzić sobie same. Dopiero w 2003 roku podpisano deklarację utworzenia Europamiasta (Europastadt), a wspólne działania na rzecz kultury, rozrywki i architektury po obu stronach rzeki przybrały na sile. Nie da się jednak ukryć, że najpiękniejsza część została po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej i to tam turyści jeżdżą najchętniej.