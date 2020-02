Wrocław. ZOO-lśnienie, niezwykła wystawa we wrocławskim ogrodzie zoologicznym [ZDJĘCIA]

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym, przed Afrykarium, można oglądać wystawę podświetlanych figur zwierząt pt. ZOO-lśnienie. Ponieważ figury najpiękniej wyglądają po zmroku, zoo wydłużyło godziny otwarcia i jest teraz czynne w piątki i soboty do godz. 19, a w pozostałe dni do go...