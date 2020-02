40 najdziwniejszych pomysłów na manicure [GALERIA ZDJĘĆ]

KORONAWIRUS. We Wrocławiu otwarto laboratorium do badania próbek na obecność wirusa z Wuhan

Na Dolnym Śląsku kwarantanną objęto 16 osób podejrzanych o zarażenie koronawirusem. 9 jest we wrocławskich szpitalach. W sobotę (29 lutego) otwarto we Wrocławiu specjalne laboratorium do testów na obecność wirusa SARS - CoV-2.