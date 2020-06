4 dzieci już się urodziło, 50 kolejnych jest w drodze. Tak działa we Wrocławiu PROGRAM IN VITRO

W grudniu 2019 w ciąży po zapłodnieniu in vitro w ramach miejskiego programu było prawie 50 kobiet. Pary otrzymują dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Można z niego skorzystać raz. Nie pokrywa to oczywiście kosztów całej procedury. Z własnej kieszeni trzeba zapłacić m.in. za dodatkowe badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, procedury uzupełniające terapię (diagnostyczne, zabiegowe, embriologiczne). Wysokość końcowej opłaty zależy od pakietu, na który zdecydują się przyszli rodzice. Jednak wielu z nich nie mogłoby pozwolić sobie na pokrycie wszystkich kosztów.

Skuteczność leczenia metodą in vitro w grupie kobiet do 35. roku życia wynosi nawet 72 procent. Tyle pacjentek zachodzi w ciążę już po pierwszym zabiegu. W pozostałych grupach wiekowych blisko połowa par doczeka się upragnionych dwóch kresek – mówi Anna Trawińska, kierownik Kliniki INVICTA we Wrocławiu.

Jak wspomina przedstawicielka ośrodka, najnowszą wiadomość o narodzinach dziecka otrzymała od pacjentki, której program miejski otworzył drogę do leczenia. Z uwagi na chorobę męża, in vitro było niezbędną, jednak zbyt kosztowną procedurą. Dzięki dopłacie pacjenci zdecydowali się na zabieg, który już przy pierwszej próbie, zakończył się powodzeniem - mówi Katarzyna Goch, kierownik ds. komunikacji marketingowej kliniki INVICTA.

Dla kogo dofinansowanie zabiegu in vitro?

Z zapłodnienia pozaustrojowego z miejską dopłatą mogą skorzystać pary (kobieta i mężczyzna w związku małżeńskim lub partnerskim) mieszkające we Wrocławiu. Warunek konieczny to zdiagnozowana niepłodność leczona przez minimum 12 miesięcy lub inne bezpośrednie wskazania do in vitro. Konieczne jest przejście kwalifikacji medycznej. Kobieta powinna być w wielu do 40 lat (w szczególnych przypadkach do 42).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na jednorazowe skorzystanie z zapłodnienia z użyciem własnych komórek rozrodczych lub od anonimowych dawców, a także procedury adopcji zarodka.