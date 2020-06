4 czerwca 1989 r. Historyczne wybory parlamentarne we Wrocławiu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Dziś świętujemy rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Kandydatami na posłów i senatorów z tzw. drużyny Wałęsy, czyli Komitetu Obywatelskiego „S” z Dolnego Śląska, byli: Barbara Labuda, Andrzej Piszel, Radosław Gawlik, Zbigniew Lech (do Sejmu) oraz Karol Modzelewski i Roman Duda (do Senatu). Zobaczcie, jak w 1989 r. wyglądała kampania wyborcza i same wybory we Wrocławiu, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

