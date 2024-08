36 nowych radiowozów trafiło do naszej policji. Nowy wóz w niemal każdym powiecie Dolnego Śląska - zobaczcie zdjęcia, film

- Dziś aż 36 nowymi radiowozami policjanci pojechali niemal do wszystkich powiatów, bo m.in. do: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Głogowa, Kamiennej Góry, Lubania, Lubina, Lwówka Śląskiego, Milicza, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowa oraz Zgorzelca - wylicza Dutkowiak i dodaje, że kolejne 12 pojazdów zostanie dostarczonych i rozdysponowanych do jednostek Policji do końca 2024 roku.