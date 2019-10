33000 zł na dziecko. Nowe rozdanie w programie Maluch Plus

Dotacje do tworzonych, ale też funkcjonujących już miejsc opieki nad małymi dziećmi - to główny zamysł rządowego programu Maluch plus. Właśnie ruszyła kolejna edycja na 2020 rok. Składać wnioski mogą nie tylko samorządy, ale też osoby czy firmy prowadzące lub planujące założenie żłobki, punkty przedszkolne lub miejsca opieki nad maluchami. Maluch plus w edycji na 2020 rok to trzy transze pieniędzy. Dwie trafią do samorządów, a trzecia transza skierowana jest do innych podmiotów. Pieniądze mogą otrzymać osoby fizyczne, firmy i instytucje, które mają w planach uruchomienie żłobków czy punktów opieki. Pierwsza i druga transza - dla samorządów - ma pójść na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych, a także dla tych w których takie miejsca już istnieją. Dla tych, które nie mają żłobków i punktów opieki, warunkiem załapania się na dofinansowanie jest utworzenie miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie. Maksymalna wysokość dofinansowania na stworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekroczy 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione). Dofinansowanie do stworzonego jednego miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, a jednego miejsca u dziennego opiekuna - do 5 tys. zł.

Lucyna Nenow / Polska Press