300 uczniów zniknęło we Wrocławiu z powodu koronawirusa

- Brak sprzętu, brak dostępu do internetu, obciążenie zajęciami w szkole, zepsuty sprzęt, problemy z logowaniem, zgubienie loginu i hasła, brak kontaktu z uczniem i rodzicem – mówi Bytońska. Dodaje, że zdarzało się, iż rodzice po monitach informowali, że nie są w stanie namówić dziecka do udziału z zajęciach. Część uczniów pełnoletnich z klas maturalnych natomiast zrezygnowało z dalszej nauki. Znikanie uczniów z systemu edukacji spowodowane jest też czasami przez problemy psychiczne, depresję, długotrwałą chorobę, czy kwarantannę rodziców i konieczność przejęcia ich obowiązków.

- Szkoły pomagają w uzyskaniu dostępu do internetu czy wyposażeniu w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej lub ustalają inny sposób kontaktu z nauczycielem np. poprzez przekazanie odpowiednich materiałów pocztą lub osobiście w wersji drukowanej – przekonuje Anna Bytońska. Miasto także wypożyczyło lub przekazało 900 sztuk pozyskanego z różnych źródeł sprzętu elektronicznego. Trafił on do uczniów wskazanych przez szkoły lub MOPS.

- W przypadku naszej placówki dwie osoby, obcokrajowcy, miały problem z dostępem do internetu. Był problem informatyczny a także językowy, ale rozwiązaliśmy je – podkreśla Zbigniew Matuszak, dyrektor SP nr 9 nr przy ul. Nyskiej. Dyrektor SP nr 46 przy ul. Ścinawskiej, Beata Reus również z zadowoleniem informuje, że w jej szkole w zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci.