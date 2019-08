30-lecie Elektrycznych Gitar w Pałacu Gorzanów

30 lat Elektrycznych Gitar to 1,5 miliona sprzedanych płyt, 1000 koncertów w kraju i prawie 100 za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Litwa, Belgia, USA, Kanada), ścieżki dźwiękowe do najbardziej popularnych polskich filmów i seriali, występy na największych krajowych festiwalach i solidny wkład w życie rozrywkowe statystycznego Polaka.

Kolejne albumy (m.in. „A ty co”, „Huśtawki”) robiły furorę w stacjach radiowych i na prywatkach. Trasy koncertowe obfitowały w tysiące fanów. W 1997 roku grupa nagrała płytę „Na krzywy ryj”, która zyskała status platynowej. W tym samym roku wydała ścieżkę dźwiękową do filmu „Kiler” Juliusza Machulskiego, która podtrzymała ogromną popularność zespołu. Piosenki takie jak „Dzieci”, „Co ty tutaj robisz”, „Wyszków tonie”, „Człowiek z liściem na głowie”, „Włosy” czy „To już jest koniec” to niekwestionowane hity, kultowe evergreeny, które zapewniły grupie komercyjny sukces i na stałe zapisały się w historii polskiej popkultury. Od 2000 roku Elektryczne Gitary nagrały jeszcze pięć albumów studyjnych. Wydały też m.in. kompilację i ścieżkę dźwiękową do filmu „Kariera Nikosia Dyzmy”. W 2016 roku zespół doczekał się swojej biografii. Obecnie grupę tworzy 6 muzyków, w tym jego założyciele – Piotr Łojek i Kuba Sienkiewicz.

Występ w Pałacu Gorzanów (24 sierpnia, godz. 20:00) to wyjątkowe podsumowanie 30 lat obecności grupy na scenie. Bilety w cenie 70 zł do nabycia przez Biletin lub bezpośrednio przed koncertem.

Pałac Gorzanów dla kultury i lokalnego rzemiosła

Koncerty odbywają się w niezwykłej lokalizacji udostępnianej odbiorcom na czas wydarzeń kulturalnych. Pałac Gorzanów to monumentalny renesansowy kompleks zamkowy. Stanowi jeden z najcenniejszych obiektów tego typu w Polsce. Ponad sto komnat, unikatowe ścienne dekoracje, drewniane polichromie, a także teatr dworski i najstarszy świecki park barokowy z pawilonem w kształcie rotundy to tylko namiastka skarbu Dolnego Śląska. Fundacja Pałac Gorzanów od 2012 roku dokonała już ogromu prac renowacyjnych. Sporo jest jeszcze do zrobienia, ale już dziś rezydencja służy lokalnej społeczności, promuje tamtejszych rzemieślników i przyciąga turystów, przypominając o historii właścicieli pałacu – rodu von Herberstein – i dziejach całego Hrabstwa Kłodzkiego. W przyszłości powstaną tu m.in. muzeum multimedialne, ośrodek teatralny oraz centrum warsztatów artystycznych i edukacyjnych.