2,8 mln osób na wrocławskim lotnisku. Nasz port bije kolejne rekordy!

Najwięcej pasażerów przybyło na trasie na główne lotnisko Paryża (Charles de Gaulle) obsługiwanej przez linie Air France i do Amsterdamu obsługiwanej przez linie KLM. W samolotach na tej trasie we wrześniu zajętych było ponad 90% miejsc, porównywalnie do popularnych połączeń oferowanych przez tanie linie.

Ponad 28% więcej pasażerów przewiozły linie SWISS na trasie do Zurychu, a blisko 24% więcej linie Eurowings (spółka Lufthansy) do Düsseldorfu. Najwięcej pasażerów korzysta z połączeń do Frankfurtu i Monachium, obsługiwanych przez Lufthansę.

Cieszy nas przede wszystkim fakt, że w tym segmencie ruchu już od dłuższego czasu obserwujemy imponującą dynamikę wzrostu. W pierwszych trzech kwartałach tego roku przewoźnicy sieciowi odnotowali o 15,6% pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

- mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.