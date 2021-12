24-letnia Wiktoria z Oleśnicy została potrącona na przejściu dla pieszych. Teraz walczy o powrót do sprawności!

Apel o pomoc dla Wiktorii zamieścił na zrzutce jej partner- Przemysław. Przeczytajcie jej historię.

-Wiktoria ma 24 lata. Jest młodą, ambitną, piękną dziewczyną o dużej inteligencji. Poznaliśmy się na studiach dwa lata temu i można by rzec, że zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Zostaliśmy parą i zamieszkaliśmy razem we Wrocławiu. Wiktoria miała wiele planów i marzeń. Rzuciła prawo by studiować informatykę. Świetnie się w tym odnalazła. Największą frajdę sprawiały jej zajęcia z sieci oraz rozbieranie komputerów do ostatniej śrubki i ich naprawa. Kocha też rysować. Od roku trenuje rysowanie na tablecie graficznym. Sama projektuje sobie tatuaże. Wiktoria oddała również swoje długie włosy na fundację charytatywną dla kobiet chorych na raka. Moja ukochana chciała założyć po studiach własną firmę. Kocha zwierzęta, a w szczególności psy. Jej ukochany piesek wabi się Kaja. Wiktoria jest też bardzo zżyta z rodzicami. Zrobiłaby by dla nich wszystko - dowiadujemy się.