23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Pastelowy pałac, naturalne SPA z różową wodą, ulubione jezioro gwiazd Hollywood, cuda UNESCO

23 miejsca w Europie, które was zachwycą. Trzeba je zobaczyć chociaż raz

Miejsca w Europie jak ze snu. Cuda natury i architektury

Europa jest piękna o każdej porze roku. Przedstawiamy 23 miejsca na kontynencie, które zapierają dech w piersiach. Każdy turysta powinien odwiedzić je chociaż raz - naprawdę warto. Pe3check, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Nie trzeba lecieć na drugi koniec świata, by znaleźć się w miejscach tak pięknych i unikalnych, że przypominają sen. Nie brakuje ich w Europie, całkiem niedaleko Polski.

Zebraliśmy dla was listę zachwycających zakątków Europy. To zarówno niesamowite twory przyrody, jak i wyjątkowe dzieła człowieka. Zajrzyjcie do galerii poniżej, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy tych europejskich cudów. Możecie ją potraktować jak gotową listę pomysłów na wycieczki.