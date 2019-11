22. Gala Urtica Dzieciom za nami!

Na minusie, czyli plaga krótkowzroczności u dzieci

Komórka to złodziej oczu! - grzmią okuliści dodając, że dzieci wpatrzone od najmłodszych lat w małe ekrany mają olbrzymie szanse, by w niedalekiej przyszłości zostać krótkowidzami. Eksperci nie mają wątpliwości – mamy do czynienia z plagą krótkowzroczności.