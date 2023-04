20 najbogatszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Tutaj widać rozwój, tu firmy inwestują i płacą podatki!

Ministerstwo Finansów regularnie przedstawia najnowsze dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dotyczą one poszczególnych gmin, powiatów i województw, stanowią podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2022 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Najnowsze dane pokazują zróżnicowanie w dochodach samorządów w kraju i w naszym regionie.

Jak to jest na Dolnym Śląsku?

Tu również nie brakuje nierówności. Na czele najbogatszych króluje kolejny już rok podwrocławska gmina Kobierzyce z przychodem 8124,74 zł,

zaś w ogonie listy mamy Lubomierz z przychodem na osobę 932,88 zł. To 8,7 razy mniej niż lider.

Z miast na prawach powiatu poza relatywnie bogatym Wrocławiem (3029,35 zł/os.) mamy mniej zasobne Legnicę 2 061,08 zł/os. i Jelenią Górę - 1 919,27 zł/os. i najbiedniejszy z nich Wałbrzych - 1 588,28 zł/os.

Co ciekawe, liderzy to zwykle miasta mekki turystów, a także peryferie uprzemysłowionych centrów. Rzadziej same centra. Szczegóły znajdziecie w opisie zdjęć w naszej galerii.

Oto 20 najbogatszych miejscowości na Dolnym Śląsku