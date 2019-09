20 miejsc mocy w Polsce. Sprawdź, do którego przypisany jest Twój znak zodiaku

Miejsca mocy, czakramy, cudowne źródła, kamienne kręgi, piramidy, święte góry i skały owiane legendami od zawsze przyciągały ludzi, którzy poszukiwali uzdrowienia ciała i duszy, a także kontaktu z innymi wymiarami. Często stoją na nich kościoły i klasztory, do których co roku podążają tysiące pielgrzymów. Mocno spopularyzowane w epoce New Age i eksploatowane w turystycznym marketingu. Wróżbici podkreślają, że konkretne miejsca mocy szczególnie mocno oddziaływują na osoby spod różnych znaków zodiaku.

Można wierzyć w ich nadzwyczajne właściwości lub nie, ale zawsze warto je odwiedzić, bo zwykle znajdują się w malowniczych i ciekawych historycznie miejscowościach, a czasem – jak np. w karkonoskim Grabieńcu - oferują wodę, zawierającą promieniotwórczy radon, który pozytywnie wpływa na organizm. Jako miejsca mocy wymieniane są m.in. Tum koło Łęczycy i łódzki las łagiewnicki. Oto 20 najważniejszych miejsc mocy w Polsce: 1. Wawel, kaplica św. Gereona Znak zodiaku: Lew, Ryby

To najsłynniejsze miejsce mocy w Polsce, znane także na całym świecie. Legendy wiążą krakowski czakram z Sziwą. Ten hinduski bóg przed pojawieniem się człowieka na Ziemi miał rozrzucić na świecie siedem niezwykłych kamieni. Jeden z nich upadł na wapienne wzgórze w Krakowie. Według innego podania, w roku 90 naszej ery prorok i jasnowidz Apoloniusz z Tiany zakopał na Wawelu kamień o bardzo mocnych właściwościach.

Zgodnie z feng shui strażnikiem miejsc mocy jest smok, a więc mamy trzecią legendę: o smoku wawelskim. Franciszkanin ojciec Klimuszko słynny polski jasnowidz i zielarz twierdził, że energia promieniująca z królewskiego wzgórza ma zbawienny wpływ na ludzi. O niezwykłości tego miejsca mogą świadczyć wizyty Hindusów, którzy przyjeżdżają pod Wawel medytować. Popularność „miejsca mocy” zaczęła zagrażać wawelskim zabytkom i w 2000 r. wywieszono informacje, że żadnego czakramu nie ma i prośbę, by nie przytulać się do ścian krakowskich zabytków. Władze kościelne zaś przypomniały, że takie zachowanie to praktyki okultystyczne, co jest grzechem. Warto tu zaznaczyć, że wawelska świątynia stanęła na gruzach romańskiego kościoła św. Gereona (tzw. katedra Chrobrego), który zbudowano w miejscu pogańskiej świątyni słowiańskiej i celtyckiego miejsca kultu.

2. Jasna Góra Znak zodiaku: Waga, Baran

To miejsce znane na całym świecie. Na Jasną Górę przybywają pątnicy z wielu krajów upraszać łaski przed cudownym obrazem Czarnej Madonny. Legenda mówi, ze obraz namalował św. Łukasz ewangelista na desce stołu z domu Jezusa, Maryi i św. Józefa. Wielu modlących się przed wizerunkiem Czarnej Madonny doznało uzdrowienia, o czym świadczą kule, protezy i wota pozostawione w kaplicy kaplicy Matki Bożej, Królowej Polski. Radiesteci twierdzą, że jasnogórskie wzgórze łączy ze wzgórzem wawelskim jedna z linii energetycznych, które oplatają Ziemię. Według nich linia ta pokrywa się z wiodąca na Jasną Górę aleją Najświętszej Marii Panny. Dzięki temu pątnicy, którzy zbliżają się do kaplicy poddawani są coraz silniejszemu bardzo pozytywnemu promieniowaniu, które poprawia odporność i zwiększa siły witalne ludzi.

3. Łysa Góra – Góry Świętokrzyskie Znak zodiaku: Skorpion, Koziorożec

To miejsce czczone już od epoki kamiennej. Ślady kultu solarnego sięgają tu neolitu. Śladem po prehistorycznych wierzeniach są pozostałości wału, który otaczał wierzchołek. Na wale odkryto ślady ognisk. Uczeni podejrzewają, że były one palone ku czci słowiańskiego boga Swarożyca.

Od początków polskiej państwowości Łysa Góra słynie z relikwii Świętego Krzyża, czyli pięciu drewienek z Krzyża, na którym umarł Chrystus. Według legendy trafiły tu za sprawą św. Emeryka. Podczas polowania w tutejszej puszczy węgierski królewicz gonił jelenia i odłączył się od towarzyszy. Kiedy dopadł zwierzę i chciał strzelić z łuku, ukazał mu się złoty jeleń z krzyżem między rogami, który po chwili zniknął. Oniemiały książę nie mógł odnaleźć swoich ludzi i długo błąkał się w puszczy. W końcu wyczerpanemu myśliwemu ukazał się anioł. Powiedział św. Emerykowi, że go ocali, jeśli obieca, iż zostawi na górze to, co ma najcenniejszego. Emeryk znalazł schronienie w chacie mnichów i ofiarował im relikwie.

Św. Emeryk był siostrzeńcem Bolesława Chrobrego. Polski król wybudował kościół, w którym umieścił relikwie. Do opieki nad nimi sprowadził benedyktynów z klasztoru Monte Cassino. W krypcie opactwa pobenedyktyńskiego można oglądać zmumifikowane ciało, które niegdyś przypisywano księciu Jeremiemu Wiśniowieckiemu, badania naukowe zwłok jednak to wykluczyły. W podziemiach znajdują się też zmumifikowane zwłoki nieznanego powstańca styczniowego. Radiesteci utrzymują, że na Łysej Górze promieniowanie przekracza 50 tys. jednostek Bovisa. 4. Łódzkie Łagiewniki - kapliczki św. Antoniego i św. Rocha, cudowne źródło Znak zodiaku: Bliźnięta, Panna

Najbardziej znanym miejscem mocy w woj. łódzkim są kapliczki w Lesie Łagiewnickim. Ich początki wiąże się z opowieściami o zarazie, która ustąpiła za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy. Święty ukazał się w habicie franciszkańskim cieśli Jerzemu w 1675 r. Do wybudowanej rok później kapliczki sprowadzono franciszkanów. Kapliczkę zbudowano na wzgórzu zwanym Wyglądnicą (tu dziś znajduje się ołtarz główny kościoła Franciszkanów).

W kapliczce umieszczono obraz św. Antoniego, który wkrótce zasłynął licznymi łaskami. Do modrzewiowej kapliczki przybywało coraz więcej pątników. W 1682 r. na jej miejscu postawiono drewniany kościół i klasztor dla 12 mnichów. Obraz św. Antoniego przeniesiono do kościoła, a kapliczkę do tzw. Pustelni (ul. Wycieczkowa 75). W latach 1701–1723 w miejscu drewnianego wybudowano murowany barokowy kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Kapliczka św. Antoniego jest najstarszym łódzkim zabytkiem. Wewnątrz niej jest studzienka ze źródlaną wodą, której łodzianie przypisują uzdrawiającą moc. Świadectwa uzdrowień wpisane są w księgach, które przechowują franciszkanie. Nieopodal stoi druga kapliczka - św. Rocha i św. Sebastiana. Prawdopodobnie zbudowana ją z drewna pochodzącego z rozebranego kościoła św. Antoniego. 5. Tum pod Łęczycą Znak zodiaku: Byk, Strzelec

Radiesteci potężne źródło mocy widzą także w podłęczyckim Tumie, gdzie znajduje się jeden z najstarszych polskich kościołów – wspaniała romańska kolegiata z XII wieku z najstarszą w Polsce rzeźbą Chrystusa Pantokratora.

W tym miejscu przed 997 r. Bolesław Chrobry założył pierwsze w Polsce opactwo benedyktyńskie. Królowi pomagał w tym św. Wojciech. Kolegiata powstała na miejscu pierwszej świątyni w 1161 r. Specjaliści od ezoteryki podkreślają, że kształt świątyni wzmacnia emanującą w tym miejscu moc.

6. Góra Ślęża Znak zodiaku: Wodnik, Panna

Od tysiącleci ludzie wiedzieli, że to miejsce szczególne. Ustawili na niej monumentalny kamienny krąg, który prawdopodobnie służył do kultu słońca co najmniej od epoki brązu (1300 rok p.n.e.). Zapiski mówią, że krąg został zburzony we wczesnym Średniowieczu. Do dziś zachowały się pozostałości kamiennych wałów wzniesionych prawdopodobnie przez Celtów i solarne znaki w kształcie pochylonego krzyża oraz granitowe rzeźby niedźwiedzia i człowieka z rybą. Według podania Ślęża to pozostałość wojny aniołów z diabłami. Walczące armie ciskały w siebie głazami, które usypały górę, a ona zablokowała wrota do podziemnego świata złych mocy. Część bioenergoterapeutów twierdzi, że Ślęża jest drugim najsilniejszym miejscem mocy w Polsce, po Wawelu. Przed wojną okoliczni niemieccy mieszkańcy na szczycie Ślęży zbierali się sobótkową noc, by odprawiać pogańskie obrzędy płodności. Miejscowa ludność utrzymuje, że w Ślęży mogą być nieodkryte jeszcze hitlerowskie sztolnie, podobne do tych w niedalekich Górach Sowich

7. Ostrów Tumski: Katedra Wrocławska, Kościół św. Mikołaja i Kościół św. Elżbiety Znak zodiaku: Bliźnięta, Skorpion

To aż trzy miejsca mocy, które zdaniem ezoteryków biją na Ostrowie Tumskim - najstarszej części Wrocławia i… rozjaśniają umysł, pomagając w logicznym myśleniu. Pierwsze znajduje się we wnętrzu katedry, drugie pod kościółkiem św. Mikołaja, trzecie przy wyjściu z kościoła św. Elżbiety.

Można tam spotkać grupy medytujących osób. 8. Odry, Węsiory, czyli polskie Stonehenge Znak zodiaku: Rak, Koziorożec

W tej wsi niedaleko Chojnic na Pomorzu w pierwszych wiekach po Chrystusie osiedlili się skandynawscy Goci. Plemię to mieszkało kilka stuleci na północy Polski, by następnie wywędrować na południe, walczyć z wojskami Cesarstwa Bizantyjskiego i zdobyć Rzym. Gotom zawdzięczamy prawdopodobnie takie słowa jak pieniądz, książę i książka. Zanim opuścili nasze ziemie, wybudowali wiele kamiennych kręgów na Pomorzu, chociaż niektórzy twierdzą, że kręgi są dużo starsze i powstały już 6 tys. lat temu.

Przez lata prace badawcze w Odrach prowadzili archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy na terenie kręgów odkryli wiele gockich grobów. Największy krąg ma 33 metrów, najmniejszy 15 metrów. Według radiestetów z wnętrza 30 kurhanów i 10 kamiennych kręgów wydobywa się niezwykle silna energia (120 tys. jednostek w skali Bovisa), która może rozbudzić ukryte zdolności jasnowidzenia i telepatii. Widok ludzi przytulających się do kamieni tworzących kręgi nie należy do rzadkości. W Odrach można spotkać także medytujących psychotroników i radiestetów. Inny kamienny krąg pozostawiony przez Gotów znajduje się Węsiorach w pow. kartuskim. Energia wydobywająca się z tego miejsca uspokaja i leczy nerwice. Do czego służyły kamienne kręgi? Naukowcy przypuszczają, że były miejscem wieców i składania ofiar. Kamienne kręgi znajdują się także woj. łódzkim, m.in. w Bogorii Górnej i Bocheniu koło Łowicza.

9. Gidle. Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Dominikańskie Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w pow. radomszczańskim w woj. łódzkim słynie z cudów maleńkiej 9-centymetrowej figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według legendy wiosną 1516 r. wyorał ją miejscowy rolnik Jan Czeczek. Ku jego zdziwieniu woły padły na kolana i przestały reagować na polecenia. Mężczyzna zauważył jaśniejącą figurkę Najświętszej Panny „na kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha”. Ukrył figurkę w skrzyni z ubraniami. Wkrótce Jan i jego rodzina stracili wzrok. Jedna z mieszkanek Gidel, która pomagała nieszczęśliwej rodzinie, zauważyła światłość i woń kadzidła bijące ze skrzyni. Opowiedziała o tym miejscowemu księdzu Posążek obmyto przeniesiono do kościoła parafialnego. Wodą, która pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli oczy i odzyskali wzrok.

Pamiątką tego wydarzenia jest „kąpiołka”, czyli ceremonialne obmywanie raz w roku figurki w winie. Na miejscu odnalezienia figurki zbudowano klasztorną świątynię. Legenda została przedstawiona na obrazach w Bazylice Matki Bożej Gidelskiej. Zachowało się bardzo wiele świadectw, pisanych i malowanych na tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, mówiących o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach. Szczególnie dużo uzdrowień zanotowano wśród chorych lub umierających dzieci.

10. Rapa – egipski grobowiec Farenheidów Znak zodiaku: Lew, Panna

Piramida w Rapie została wybudowana na bagnach w posiadłości barona Friedricha von Farenheida na Mazurach na początku XIX wieku. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Baron von Fahrenheid zafascynowany był starożytnym Egiptem i miejscami mocy. Postanowił, że rodzinny grobowiec w kształcie piramidy stanie w miejscu, w którym krzyżują się aż trzy linie geomantycznego promieniowania. Piramida ma 16 m wysokości. Prawdopodobnie zaprojektował ją duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, autor warszawskich pomników Kopernika i księcia Poniatowskiego. W grobowcu złożono ciała siedmiu członków rodziny Farenheidów. Co może dziwić, mimo podmokłej okolicy ciała te nie uległy rozkładowi.

Radiesteci uważają, stało się tak, gdyż bardzo mocne dobre promieniowanie wzmacnia w piramidzie kształt sklepienia, pod identycznym kątem (51°52'), jak nachylenie ścian w piramidzie Cheopsa. Podczas II wojny światowej trumny z mumiami rodziny barona zdewastowali rosyjscy żołnierze Armii Czerwonej. Piramida znajduje się ok. 500 m na południe od Rapy i 200 m na wschód od drogi do Bani Mazurskich. 11. Góra Grabowiec, Patelnia czarownic i Dobre Źródło z radonem. Znak zodiaku: Bliźnięta, Waga Karkonoska góra Grabowiec niedaleko Karpacza od prawieków frapowała ludzi. Radiesteci twierdzą, że znajdująca się tam skała nazywana Patelnią jest źródłem bardzo dużej mocy. W miejscu najsilniejszego promieniowania wbito w skałę metalowy pręt. Legendy mówią, że na Patelnię na miotłach zlatywały się czarownice. Jest też teoria, że nasi przodkowie ustawili tam pogański stół ofiarny. Do skały prowadzi tzw. ścieżka czarownic. To przy niej, poniżej Patelni, bije cudowne źródło. Woda z niego zawiera radon – szlachetny gaz promieniotwórczy, który korzystnie wpływa na zdrowie. Związana jest z tym legenda o rycerzu, który w karkonoskiej puszczy ścigał rannego jelenia.

Zwierz dobiegł do góry Grabowiec i zanurzył się w strumyku. Woda sprawiła, że ozdrowiał i uciekł myśliwemu. W XIII wieku nad źródłem wybudowano kaplicę św. Anny. Opiekowali się nią rycerze z zakonu joannitów. Tamta kapliczka nie uchowała się do naszych czasów. Obecna została zbudowana na początków XVIII stulecia. Pierwotnie ołtarz stał na cudownym źródle. Później ujście wody umieszczono z tyłu kapliczki. Dobre Źródło nazywane jest też Źródłem Miłości. Podanie mówi, że kto siedem razy obejdzie kaplicę św. Anny ze źródlaną wodą w ustach, spotka szczęście w miłości. 12. Święta Woda koło Wasilkowa, 50 km od Białegostoku Znak zodiaku: Wodnik, Strzelec

Około 300 lat temu ślepy szlachcic Bazyli Popiernik odzyskał wzrok, gdy przemył oczy wodą ze źródła, które obecnie tryska w grocie z figurą Matki Boskiej. To właśnie on wystawił dziękczynną kapliczkę, do której z czasem zaczęli podążać pątnicy. Tyle legenda. Z geologicznego punktu widzenia pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej warstwy wodonośne wypiętrzają się i wznoszą ciek wodny ku górze. Wydobywająca się w tym miejscu pod ciśnieniem woda ma szczególne właściwości. Jest naenergetyzowana i namineralizowana. Bioenergoterapeuci twierdzą, że w miejscu, w którym bije cudowne źródło, oddziaływania energetyczne wynoszą od 50 do 70 tys. jednostek Bovisa.

Właściciel pola w Skiwach Małych ułożył z kamieni spiralę, usypał kopiec, a na szczycie ustawił duży głaz. W ten sposób stworzył prywatne miejsce mocy. 13. Błędne Skały w Górach Stołowych Znak zodiaku: Ryby, Baran

Tajemniczy skalny labirynt nieopodal Kudowy Zdroju intrygował ludzi od prawieków. Wiadomo, że kiedyś stanowił ośrodek pogańskiego kultu. Według późniejszej legendy Błędne Skały powstały z rozlatujących się skał, które zniszczył Liczyrzepa, by nie oddawano tam czci słowiańskim bogom. Osoby idące labiryntem często odczuwają silne wibracje, gdy tylko dotkną skalnych ścian. Inne miejsca mocy w Polsce 14. Kamienny krąg w Puszczy Białowieskiej, ok. 6 km od Białowieży

Znak zodiaku: Byk, Rak

Porośnięty starymi dębami pagórek z kamiennym kręgiem znajduje się na czarnym szlaku Białowieskiego Parku Narodowego. Osoby, które odwiedziły to miejsce, twierdzą, że czuć tam energię, która odpręża, relaksuje i poprawia intuicję.

15. Ostrów Lednicki

Znak zodiaku: Lew, Waga W tym miejscu Mieszko I miał przyjąć chrzest. Bioenergoterapeuci uważają, że to miejsce mocy działa uspokajająco, koi nerwy i przyczynia się do dla rozwoju duchowego przybywających tam osób. 16. Tykocin

Znak zodiaku: Skorpion, Wodnik Ta miejscowość na Podlasiu była siedzibą bogatej gminy żydowskiej. Według legend miejsce mocy znajduje się w okolicach synagogi z XVII w. i ruin zamku króla Zygmunta Augusta 17. Białystok, ulica Lipowa

Znak zodiaku: Ryby, Strzelec Ezoterycy twierdzą, że Lipowa leży na linii geomatycznej, dlatego występuje tu bardzo mocne promieniowanie, które powoduje pulsowanie w skroniach i lekkie zachwiania równowagi. Przy ul. Lipowej stoi ośmiokątny kościół św. Rocha. Bryła kościoła wzmacnia korzystne wibracje na odległość kilkudziesięciu metrów.

18. Knyszyn – Góra Królowej Bony (woj. podlaskie – pow. monecki)

Znak zodiaku: Rak, Koziorożec 19. Ojcowski Park Narodowy (okolice Groty Łokietka – woj. małopolskie – pow. krakowski)

Znak zodiaku: Byk, Baran 20. Poznań – katedra św. Piotra i Pawła (woj. wielkopolskie)

Znak zodiaku: Bliźnięta, Baran