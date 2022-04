20. Gitarowy Rekord Świata już w niedzielę. Ruszyła rejestracja uczestników online.

Gwiazdy polskiego rocka, słynne gitarowe rodziny i muzycy Dire Straits

Już w najbliższą niedzielę we Wrocławiu zobaczymy muzyków Dire Straits, którzy przyjadą do Polski na jedyny koncert zaplanowany w Hali Stulecia. Na zaproszenie Leszka Cichońskiego, pomysłodawcy imprezy, na wrocławskim Rynku zagrają znane muzyczne rodziny – Jose Torres z synem Filipem oraz saksofonista jazzowy Piotr Baron z synem Aleksandrem z zespołu Afromental, a także wokalista grupy Dżem Maciej Balcar z synem. Do orkiestry dołączy również Oskar Worgacz, który w 2009 roku jako 3,5-letni gitarzysta zagrał na scenie razem z gitarzystą Deep Purple, Steve’em Morsem.

W związku z 15 rocznicą śmierci ojca polskiego bluesa, Tadeusza Nalepy, gitarzyści zagrają razem legendarny przebój „Kiedy byłem małym chłopcem”. Z kolei wykonaniem utworu „51” oddadzą hołd zmarłemu w tym roku Andrzejowi Nowakowi, gitarzyście grupy TSA, który był częstym gościem Gitarowych Rekordów we Wrocławiu. Nie zabraknie także „Wehikułu czasu” zagranego razem z zespołem Dżem i wspomnienia o Ryśku Riedlu. W Największej Gitarowej Orkiestrze Świata wystąpią również m.in. Jan Borysewicz, Marek Raduli, Mietek Jurecki, LeBurn Maddox, Marek Napiórkowski, Jacek Królik i Wojciech Pilichowski.