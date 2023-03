19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Zdumiewające atrakcje, intrygujące zjawiska: wanna Johna Malkovicha, „oddech szatana” i inne Emil Hoff

Zamek w Łapalicach długo stał opuszczony, popadając w ruinę, ale w lutym 2023 r. lokalne władze uwzględniły go w końcu w planie zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że budowla może zostać legalnie ukończona. Być może Łapalice zyskają niedługo unikalną atrakcję – własny zamek. Agnieszka Kostuch / Polska Press Zobacz galerię (49 zdjęć)

W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend, urlop czy wakacje. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.