18 potraw, które uzależniają jak narkotyki. Trzymaj się od nich z daleka! [RANKING NAUKOWCÓW, DZIAŁANIE]

Jedno z trzech najpopularniejszych postanowień noworocznych (zaraz po "zacznę ćwiczyć" i "zacznę oszczędzać") brzmi: "zacznę się odchudzać". Aby pomóc wam w nim wytrwać, przygotowaliśmy listę produktów i dań, których szczególnie należy unikać, jeśli chce się zrzucić parę kilogramów. A są to produkty, z którymi naprawdę trudno się rozstać, bo UZALEŻNIAJĄ. Potwierdzają to naukowcy z Uniwersytetu w Michigan, którzy na podstawie badań twierdzą, że niektóre produkty spożywcze mogą wywoływać uzależniające reakcje biologiczne podobnie jak narkotyki. Jak to działa i co usunąć z diety, żeby osiągnąć sukces? Przeczytajcie, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy można przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.