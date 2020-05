18 kamienic we Wrocławiu będzie mieć nowe ogrzewanie [ADRESY]

Prace związane ze zmianą systemu ogrzewania rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca listopada. Programem objęto budynki w całości należące do gminy, z mieszkaniami ogrzewanymi w większości tzw. kopciuchami.

Kolejne kamienice typowane do wymiany pieców

Spółka Wrocławskie Mieszkania zleciła już opracowanie dokumentacji dotyczącej wymiany systemu ogrzewania na centralne dla kolejnych 33 kamienic należących do gminy. Wymiana ogrzewania i montaż instalacji centralnego ogrzewania dla 63 budynków zostanie dofinansowany ze środków unijnych w wysokości ponad 11 mln zł. Pozostałe będą realizowane z budżetu gminy. Spółka przeznaczy na to zadanie ponad 9 mln zł.

W sumie w planie na lata 2020-2024, do likwidacji starych pieców, wytypowano ponad 200 budynków. - Analizowaliśmy szereg danych, takich jak przebieg istniejących sieci ciepłowniczych, stan techniczny budynków, a przede wszystkim posiadany system ogrzewania - mówi Monika Tendaj Bielawska z zarządu spółki.

Budynki, w których nie jest możliwe podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a najemcy posiadają stare piece, spółka zachęca do skorzystania z miejskiego programu KAWKA+. Dotychczas wpłynęło do niej ponad 100 wniosków o zgodę na zmianę systemu ogrzewania. Miejski program oferuje dofinansowanie 100 proc. kosztów kwalifikowanych, nawet do 15 tys. zł. Ci, którzy zdecydują się na likwidację starych pieców do końca 2020 r mają możliwość skorzystania z ulgi czynszowej nawet do 100 proc. w okresie 2 lat, a w kolejnych trzech- zniżka wynosi 50 proc.