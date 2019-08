Policja szuka 16-latki z Dzierżoniowa. Aleksandra Reis we wtorek (6 sierpnia) po południu wyszła z mieszkania, mówiąc że idzie do restauracji McDonald's. Do dziś nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Poszukiwania nastolatki rozpoczęła policja.

Rysopis: Rysopis: wzrost 176 cm

waga ciała 56 kg

sylwetka szczupła

oczy brązowe

włosy długie do ramion koloru ciemny blond Ubiór: bluza z logo „ADIDAS” koloru czarnego w białe wzory

plecak z logo „ADIDAS” koloru brązowego

buty sportowe koloru czarnego Poszukiwania prowadzi Wydział Kryminalny KP Bielawa tel. 748324030 lub 748334211.