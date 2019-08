15 sierpnia. Co to za święto? Przeczytajcie!

Źródło: TVN24

PAMIĘTAJ! 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

15 sierpnia - czy trzeba iść do kościoła?

Święto Wniebowzięcia NMP to święto nakazane. Oznacza to, że uczestnictwo we mszy świętej jest w tym dniu dla katolików obowiązkowe. Zwyczajowo można wziąć do kościoła kwiaty i zioła. Zostaną one poświęcone.