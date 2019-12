15 niskokalorycznych deserów Ewy Chodakowskiej [PRZEPISY]

Składniki: 1 szklanka ugotowanej czerwonej fasoli 4 łyżki zmielonego siemienia lnianego 9 łyżek wrzącej wody 1 szklanka migdałów (lub płatków), zmielonych na mąkę 4 łyżki kakao gorzkiego ok. 4 łyżki ksylitolu 1 banan 1/2 szklanki oleju rzepakowego/słonecznikowego 2 łyżki do wysmarowania formy 1 łyżeczka proszku do pieczenia lub sody miąższ z 1 laski wanilii (opcjonalnie) ½ tabliczki gorzkiej czekolady garść malin lub borówek (ew. mrożone) Ułożyć na okrągłej formie do ciasta. Przygotowanie Siemię lniane zalej wrzącą wodą (2 cm ponad ziarenka) i odstaw do ostygnięcia. Ugotowaną, ostudzoną i dobrze przepłukaną fasolę z miksuj z bananem i kleikiem z siemienia. Następnie dodaj olej, zmielone migdały i kakao cały czas miksując. Na końcu dodaj pokruszoną czekoladę, ksylitol oraz wanilię i ostatni raz wszystko zmiksuj na gładką masę. Piekarnik nagrzej na 180°C, a formę lekko wysmaruj olejem i wyłóż papierem do pieczenia. Masę przełóż do formy. Ułóż na wierzchu maliny. Piecz przez około 50 minut (czas pieczenia zależy zawsze od piekarnika). Po około 30–40 minutach przykryj ciasto od góry folią aluminiową. Po upieczeniu odstaw do całkowitego ostygnięcia. Podziel ciasto na 12 części. WIDEO: Tak się ćwiczy z Ewą Chodakowską!

