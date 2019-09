1,5 mln zł dla osiedla Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Osiedle Powstańców Śląskich dostanie do dyspozycji dokładnie 1 511 721,03 zł. Michał Kwiatkowski, przewodniczący zarządu osiedla, przyznaje, że choć kwota wydaje się wysoka, jest to kropla w morzu ich potrzeb.

- W niektórych miejscach mamy ładne, proste chodniki, ale w większości miejsc na naszym osiedlu są takie, że można się na nich łatwo przewrócić. Druga kwestia, jaką rada powinna się zająć, to śmietniki. Popieram pomysł utworzenia półpodziemnych pojemników. Dzisiaj stoją one przy blokach i szpecą. Często duża część podwórka jest zastawiona śmietnikami. Wstyd mi nieraz przed gośćmi, którzy mnie odwiedzają - mówi kobieta.

Które ostatecznie projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy. Każdy może zgłosić do rady osiedla swoje pomysły. Po wstępnej weryfikacji i określeniu przybliżonych kosztów, kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, po których zapadnie decyzja.

- Ja też miałam różne przygody na naszym osiedlu. Kiedyś nie zauważyłam i wpadłam w taką dziurę, że skręciłam nogę. Mieszkam przy Powstańców Śląskich i na naszej ulicy naprawa chodników to priorytet - dodaje pani Róża.

- Na osiedlu jest wiele rzeczy do zrobienia. Ja chciałbym, żeby wyremontowane zostały chodniki i dojazdy do budynków na wysokości Komandorskiej od 23 do 27 - mówi Lucjan Gigiel.

Marian Ciastoń, którego spotkaliśmy na osiedlowym targowisku, jest zdania, że w okolicy najbardziej brakuje miejsc parkingowych dla mieszkańców.

- Przy Powstańców Śląskich czy Radosnej kompletnie nie ma dzisiaj gdzie zaparkować. Sam często jeżdżę i długo szukam jakiegoś miejsca. Wiele osób pracuje w okolicy, zostawia swoje samochody przy naszych blokach, a my mamy kłopot. Dodatkowo, jakiś czas temu przy Pabianickiej zaczęły parkować ciężarówki, które zajmują bardzo dużo miejsca - mówi mężczyzna.