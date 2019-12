1,5 mln dolarów za zdjęcie księżyca nad górami. Kupił je wrocławianin [ZDJĘCIA]

Zdjęcie przedstawia pełnię księżyca nad chińskimi Górami Żółtymi (Huang Shan). Jego autor, Peter Lik, specjalizuje się w wynajdywaniu bardzo rzadkich momentów w przyrodzie.

- Opowiadał mi, że akurat ta sytuacja, że księżyc jest za tymi Górami Żółtymi, zdarza się raz na około 150 lat, więc żeby uchwycić ten moment, to nie jest prosta sprawa. On oczywiście posługuje się różnymi obliczeniami, ma do tego cały zespół. W związku z tym jest w stanie przewidzieć, gdzie dane zjawisko będzie miało miejsce na ziemi - mówi właściciel najdroższego zdjęcia w Polsce, Filip Majchrowski.

Wrocławski biznesmen, jak sam twierdzi, jest miłośnikiem sztuki i kolekcjonuje ją od jakiegoś czasu, ale to konkretne zdjęcie jest wyjątkowo bliskie jego sercu.

- Fotografia przedstawia Góry Żółte, gdzie ja miałem okazję być trzy miesiące wcześniej, zanim ją zobaczyłem. I to też ciekawa historia, bo Góry Żółte są związane z kształtowaniem charakterów cesarzy chińskich, którzy tam przebywali po to, by rozmyślać nad sobą i pracować nad swoim charakterem. Ja akurat znajdowałem się na takim zakręcie życiowym, że to było mi bliskie - opowiada Filip Majchrowski.