15 atrakcji w Energylandii, które trzeba przetestować. Jazda nimi to niezła adrenalina. Na część z nich można zabrać nawet dzieci

Top 15 atrakcji w Energylandii. Przejdź do galerii:

Energylandia istnieje już 10 lat. Gdy ruszała budowa parku rozrywki w szczerym polu w malutkim Zatorze w Małopolsce, mało kto spodziewał się, że miejsce to stanie się turystycznym hitem Małopolski. Dziś Energylandię odwiedzają co roku ok. 2 milionów turystów, a pod względem liczby posiadanych ekstremalnych atrakcji jest ona parkiem rollercoasterów nr 1 w Europie.

Energylanida zaczynała od „skromnych” 26 hektarów. Dziś rozciąga się na niemal trzykrotnie większej powierzchni, oferując 133 atrakcje. I to nie koniec. W planach jest dalsza rozbudowa.