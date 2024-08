13. edycja festiwalu filmowego Hommage à Kieślowski w Sokołowsku już w ten weekend! Program festiwalu

Festiwal filmowy Hommage à Kieślowski w Sokołowsku pod hasłem: Musimy sobie pomagać

Co roku program festiwalu skupiony jest wokół ważnej myśli, silnie powiązanej z tym co dzieje się na świecie, odnoszącej się do wartości, które festiwal stara się szczególnie pielęgnować i które wpisują się w „filozofię uważności społecznej” jego patrona.

W tym roku organizatorzy wydarzenia stawiają na hasło "Musimy sobie pomagać". To myśl o uniwersalnej mocy, która skupia się nie tylko na pilną potrzebę szerzenia pomocy, ale też na związane z nią faktyczne działanie, przejście do praktyki. „Musimy sobie pomagać” (Musíme si pomáhat) to również tytuł bardzo cenionego i lubianego w Polsce czeskiego filmu Jana Hrebejka z 2000 roku, do którego festiwal, po ponad 20-letniej przerwie, powraca.