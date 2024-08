12. urodziny Kina Nowe Horyzonty. Wyjątkowe seanse, spotkania z niezwykłymi ludźmi i tańsze bilety. Zobacz, jakie atrakcje przygotowano!

Kolejny rok minął jak jeden dzień, a to oznacza jedno – czas na świętowanie! Z okazji 12. urodzin Kina Nowe Horyzonty, przygotowano wyjątkowy program pełen kinowych perełek, ciekawych spotkań i niezapomnianych emocji. W dniach od 27 sierpnia do 1 września miłośnicy kina będą mieli okazję uczestniczyć w serii wydarzeń, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci. Całość obfitować będzie w różnorodne projekcje, spotkania z twórcami oraz atrakcje towarzyskie.

Witaj w Klubie Przyjaciół KNH

Urodziny to doskonały moment, aby dołączyć do grona przyjaciół KNH. Od 27 sierpnia do 28 października Karta Klubu Przyjaciół KNH dostępna jest w specjalnej cenie 12 złotych. Dzięki niej można korzystać z licznych korzyści, takich jak tańsze bilety na seanse dla siebie i osoby towarzyszącej oraz zniżki na kawę w kinowym Bistro. Dołączenie do Klubu to prosta sprawa – wystarczy wypełnić krótką deklarację w kasach kina lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.