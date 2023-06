12 niesamowitych noclegów w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew i inne atrakcje

Nocleg nie musi być tylko przerwą w podróży i zwiedzaniu kraju. Są w Polsce miejsca do spania tak niezwykłe, że same w sobie stanowią atrakcje. Od podziemi Wieliczki, przez hobbicie norki jak z filmów Petera Jacksona, zabytkowe koszary i indiańskie namioty, aż po domki na drzewie i budzące dreszcz rusztowanie zawieszone nad przepaścią - mamy dla Was najbardziej niezwykłe noclegi w Polsce. Zapraszamy do galerii. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0