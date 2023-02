12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest najpiękniej na przedwiośniu i wczesną wiosną? Gdzie wybrać się już teraz? Redakcja

Wiosna niebawem nadejdzie, a już teraz możemy cieszyć się przedwiośniem. Gdzie w Polsce jest najpiękniej o tej porze roku? Które miejsca najbardziej warto odwiedzić u progu wiosny? Przedstawiamy 12 wyjątkowych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (28 zdjęć)

Wiosna zaczyna się w marcu, ale przedwiośnie już trwa. To najlepsza pora na wycieczki do wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie przyroda odżywa i pięknieje wyjątkowo wcześnie. Przedstawiamy 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. To gotowe pomysły na wycieczki w lutym i marcu. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto się wybrać już teraz, by poczuć wiosnę, uniknąć tłumów turystów i nawet nieco zaoszczędzić.