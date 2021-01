111-letni Stanisław Kowalski ze Świdnicy zaszczepiony przeciwko COVID-19. To najstarszy mężczyna w Polsce! (ZDJĘCIA)

Stanisław Kowalski ze Świdnicy to znany w Polsce biegacz! Senior mimo 111 lat na karku nadal jest w dobrym zdrowiu, choć już nie biega. Ale jeszcze 6 lat temu ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m w swojej kategorii wiekowej. Mimo to nie daje o sobie zapomnieć. W grudniu otrzymał tytuł Ambasadora Dobrych Praktyk w Sporcie.

Stanisław Kowalski - wyjątkowy senior

Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do wieku Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy, który 14 kwietnia skończy 111 lat, to rok temu rozwiał je zdobyty przez wicestarostę świdnickiego dokument. Potwierdza on niezbicie, że senior, który 6 lat temu ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m w swojej kategorii wiekowej, a na Drużynowych Halowych Mistrzostwach Polski Weteranów w Toruniu zdobył kilka złotych medali urodził się w 1910 roku.