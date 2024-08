11-ste urodziny Fundacji OnWater.pl. Rejs statkiem, zwiedzanie Odra Centrum i edukacyjny spacer. Zobacz, co jeszcze przygotowano!

Fundacja OnWater.pl obchodzi swoje 11. urodziny i z tej okazji zaprasza do wspólnego świętowania. Na uczestników czekają liczne atrakcje, zarówno wodne, jak i spacerowe oraz słodkie niespodzianki. Od 2013 roku Fundacja aktywnie działa na rzecz ochrony i popularyzacji rzek, organizując akcje takie jak "Sprzątamy Rzeki Wrocławia", programy edukacyjne, społeczne oraz wiele innych inicjatyw. Jubileusz to doskonała okazja, by podsumować te lata pracy i zaprosić mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu nad Odrą.