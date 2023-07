11 najtańszych legendarnych atrakcji turystycznych na świecie. Czy stać was na odwiedzenie miejsc, o których wszyscy marzą?

Powstał nowy ranking najtańszych atrakcji, o których marzy każdy turysta

Wielu turystów ze względu na koszty rezygnuje z realizacji marzeń o zobaczeniu na własne oczy najsłynniejszych, ikonicznych wręcz atrakcji, jak piramidy w Gizie czy Tadż Mahal. Czy słusznie? A co, gdyby okazało się, że wycieczki do najsłynniejszych atrakcji turystycznych świata mogą być w zasięgu portfela, nawet osób podróżujących w pojedynkę?

turtix, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Wakacje to czas na spełnianie marzeń. Wszyscy jednak wiemy, że podróżowanie, zwiedzanie świata i wypoczynek na odpowiednim poziomie kosztują i nawet na wakacjach musimy liczyć pieniądze.

Czy wakacyjna wycieczka do takich miejsc może być tania? Taniość to rzecz względna, ale brytyjscy eksperci starannie policzyli koszty i ułożyli ranking ikonicznych atrakcji, które rzeczywiście można odwiedzić za ludzkie pieniądze.

Brytyjska firma Novuna, zajmująca się doradztwem finansowym, stworzyła ranking najtańszych atrakcji na wakacje 2023. To nie byle jakie miejsca, lecz cuda świata, słynne budowle i starożytne ruiny ze wszystkich zakątków Ziemi – prawdziwe ikony turystyki i podróżowania, o których marzyliśmy w dzieciństwie.

Jak powstał ranking najtańszych atrakcji na wakacje 2023?

Eksperci policzyli łączne ceny wycieczek do 25 najsłynniejszych atrakcji turystycznych świata. To wycieczki długie i wygodne: założono pobyt trwający 7 dni z porządnym noclegiem i smacznym jedzeniem. Jak już realizować marzenia, to z rozmachem. Ceny wyliczono dla jednej osoby.