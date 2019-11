11 najpiękniejszych swetrów na jesień [ZDJĘCIA, STYLIZACJE]

Hity na jesień 2019! Co będzie modne? Są już nowe kolekcje w galeriach! Zobaczcie [ZDJĘCIA]

Zajrzeliśmy do sieciówek w galerii, by sprawdzić czy są już nowe kolekcje ubrań i co będzie modne jesienią 2019 roku. Otóż są, a modne będą kolory ziemi! Hitem będzie kolor musztardowy, ciemnożółty. Jesień 2019 to także wielki powrót koloru camelowego i jego odcieni.