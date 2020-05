100 lat temu urodził się Jan Paweł II. Wspominamy jego pielgrzymki do Wrocławia [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

KORONAWIRUS. Liczba zakażeń na Dolnym Śląsku spada!

W mijającym tygodniu koronawirusa stwierdzono u 164 mieszkańców Dolnego Śląska. To o ponad połowę mniej niż w poprzednim tygodniu. Tak niskiej liczby nowych zakażeń nie było od pierwszych tygodni epidemii. To optymistyczne dane. Ale specjaliści przestrzegają - to jeszcze zbyt wcz...