100 drzew do wycinki na Krzykach. Mieszkańcy protestują, prezydent Wrocławia tłumaczy

Przyszły kolektor, który ma odprowadzać wodę z około 68 ha powierzchni, czyli między innymi z ulic Krzyckiej, Skarbowców, Babiego Lata, Mglistej, Róży Wiatrów, Wietrznej, Szarugi i Południowej, będzie podzielony na dwie części. Pierwsza po deszczu odprowadzi wodę z osiedla do stawów, jakie zostaną wybudowane w przyszłym parku Krzyckim. Tej części nikt się nie sprzeciwia, choć mieszkańcy wątpią czy inwestycja się powiedzie, ponieważ tę część kolektora będzie trzeba poprowadzić pod górkę lub usypać sztuczny spadek.

We Wrocławiu trwa wojna magistrat kontra mieszkańcy. Poszło o planowaną budowę w przyszłym parku Krzyckim kolektora opadowego, a właściwie jednej jego części. Pozostałym pomysłom miasta, czyli uporządkowaniu tego terenu, zrobieniu alejek, dwóch stawów i oświetlenia, nikt się nie sprzeciwia.

Protesty dotyczą jedynie drugiej części planowanego kolektora, który ma odprowadzać deszczówkę (jeśli w stawach zbierze się jej nadmiar) do rzeki Ślęzy. Według założenia będzie on miał kilkaset metrów długości i biegł przez najbogatsze przyrodniczo tereny, choć gdyby poprowadzić go najkrótszą możliwą drogą, miałby raptem kilkadziesiąt metrów.

Mieszkańcy chcą, aby do odprowadzania deszczówki wykorzystać biegnącą tamtędy rzekę Olszówkę.