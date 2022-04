10 powodów, dla których ludzie chcą żyć we Wrocławiu

Wrocław to jedno z tych miast, które się kocha całym sercem. Niektórzy mówią: Wrocław to stan umysłu. Choć nie zawsze jest różowo, każdy mieszkaniec przyzna, że jest to miejsce wyjątkowe. Dlaczego? Oto 10 powodów, dla których chce się żyć we Wrocławiu. Zobaczcie, przechodząc na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

Pawel Relikowski / Polska Press