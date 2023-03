10 niezwykłych muzeów iluzji w Polsce. Latający dom, gigantyczny kalejdoskop, labirynt luster w klimacie disco i inne cuda Emil Hoff

W Świecie Iluzji w Warszawie do przejścia jest specjalna spirala – tunel Vortex, który trudno pokonać w pozycji wyprostowanej. Jedna z komnat pozwala także na zabawę z własnym cieniem, który przybiera niezwykłe kształty i kolory. Pawel Wisniewski / Polska Press Zobacz galerię (27 zdjęć)

Wizyta w muzeum iluzji to prawdziwa wyprawa do krainy magii. Pomysłowe złudzenia i sztuczki magiczne potrafią wprowadzić w błąd nasze zmysły i sprawić, że poczujemy się jak w innym wymiarze, pełnym niespodzianek i zabawy. Zebraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych muzeów iluzji z całej Polski. Gdzie są, jakie atrakcje proponują, ile kosztują bilety? Zapraszamy do galerii – to gotowa lista pomysłów na pełen magii i cudów weekend z całą rodziną.