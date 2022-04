10 najnowszych ofert pracy we Wrocławiu z zarobkami powyżej 5 tys. złotych [KWIECIEŃ 2022] Mateusz Różański

Szukasz pracy? Na kolejnych slajdach znajdziesz najnowsze oferty. Przejdziesz do nich za pomocą strzałki, gestu lub kursora. Pod ostatnim ze zdjęć - link do wszystkich ofert. Jaroslaw Pruss Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? Wiosna to niezły okres do tego, tym bardziej teraz, kiedy to ofert na najróżniejsze stanowiska nie brakuje. My prezentujemy 10 najnowszych ofert z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Zarobki zaczynają się od 5 tys. złotych miesięcznie. Górna granica uzależniona jest od doświadczenia kandydata oraz jego umiejętności. Żeby przejść do ofert - kliknij w zdjęcie powyżej.