Żywego karpia nie będzie w tych dużych sklepach! Co o tym myślicie?

Sieciówki wycofują się z handlu żywym karpiem. W Auchan, Lidlu i Biedronce nie kupicie żywych ryb. To wszystko ze względów humanitarnych. Co sądzicie o takiej decyzji? Zdaniem hodowców ryb, odbije się to na obrotach tych sklepów, bo Polacy wolą kupić świeżą (czytaj żywą) rybę, niże przechowywaną np. dwa tygodnie w lodówce.

Andrzej Banas Polska Press